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Харден должен сдать 6 отрицательных тестов на коронавирус для возвращения к тренировкам в общей группе

01:01
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Лидеру «Хьюстона» Джеймсу Хардену потребуется еще некоторое время, прежде чем он сможет вернуться к тренировкам в составе команды, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

Защитнику нужно сдать 6 отрицательных тестов на коронавирус для возобновления занятий в общей группе. Накануне Харден вернулся в Хьюстон и прошел первое тестирование на COVID-19.

31-летний игрок пропустил начало предсезонного тренировочного лагеря «Рокетс». За пару дней до первой тренировки «Хьюстона» Харден был замечен в стриптиз-клубе в Лас-Вегасе.

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