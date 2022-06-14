Центрового «Шарлотт» Харрелла задержали при перевозке 1 кг наркотиков

Центровой «Шарлотт» Монтрезл Харрелл обвиняется в незаконном хранении и обороте наркотиков, сообщает ESPN.

28-летний американец был задержан в Ричмонде (штат Кентуки) 12 мая. Полицейские остановили машину баскетболиста из-за того, что посчитали, что он слишком близко следовал за автомобилем, ехавшим впереди него.

Один из офицеров почувствовал запах наркотических средств, после обыска машины полицейские обнаружили у Харрелла 3 фунта (более 1,3 кг) марихуаны в рюкзаке игрока, который лежал на заднем сиденье.

Харреллу предъявлено обвинение в незаконном обороте марихуаны в размере менее 5 фунтов. В случае если баскетболиста признают виновным, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Предварительное слушание по делу назначено на 13 июля в окружном суде округа Мэдисон.

Харрелл — обладатель приза лучшему шестому игроку НБА в сезоне-2019/20. В сезоне-2021/22 центровой принял участие в 71 матче, набирая в среднем 13,1 очка, 6,1 подбора, и 2 ассиста за игру.