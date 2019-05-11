"Голден Стэйт" вышел в полуфинал НБА

"Хьюстон" на своем паркете проиграл "Голден Стэйт" в шестом матче 1/4 финала НБА. "Уорриорз" выграл серию - 4-2. В полуфинале он сыграет победителем серии "Портленд" - "Денвер".

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник "Рокитс" Джеймс Харден.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

Шестой матч

"Хьюстон" - "Голден Стэйт" - 113:118 (28:27, 29:30, 30:25, 26:36)

Х: Харден (35), Пол (27 + 11 подборов), Такер (15).

Г: Карри (33), Томпсон (27), Игудала (17).

Счет в серии: 2-4.