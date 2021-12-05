«Голден Стэйт» проиграл «Сан-Антонио», «Мемфис» победил «Даллас»
«Голден Стэйт» уступил «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:112.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 27 очков.
В параллельной встрече «Мемфис» обыграл «Даллас».
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Сан-Антонио» — 107:112 (21:36, 37:31, 30:32, 19:13)
Г: Карри (27), Пул (15), Ли (14)
С: Уайт (25), Маррей (23 + 12 подборов), Уокер (21)
5 декабря. Сан-Франциско. «Chase Center».
«Даллас» — «Мемфис» — 90:97 (18:22, 19:27, 21:23, 32:25)
Д: Хардуэй (26), Брансон (11), Финни-Смит (9)
М: Бэйн (27), Джонс (16), Джексон (13)
5 декабря. Даллас. «American Airlines Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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