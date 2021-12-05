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«Голден Стэйт» проиграл «Сан-Антонио», «Мемфис» победил «Даллас»

07:13
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«Голден Стэйт» уступил «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:112.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 27 очков.

В параллельной встрече «Мемфис» обыграл «Даллас».

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Сан-Антонио» — 107:112 (21:36, 37:31, 30:32, 19:13)

Г: Карри (27), Пул (15), Ли (14)

С: Уайт (25), Маррей (23 + 12 подборов), Уокер (21)

5 декабря. Сан-Франциско. «Chase Center».

«Даллас» — «Мемфис» — 90:97 (18:22, 19:27, 21:23, 32:25)

Д: Хардуэй (26), Брансон (11), Финни-Смит (9)

М: Бэйн (27), Джонс (16), Джексон (13)

5 декабря. Даллас. «American Airlines Center».

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Иван Торопцев все материалы автора
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