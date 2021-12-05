«Сакраменто» победил «Клипперс», «Портленд» уступил «Бостону»
«Сакраменто» одержал победу над «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча проходила на стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто и завершилась со счетом 104:99.
Лучшую результативность в игре показал защитник хозяев Теренс Дэвис, набрав 28 очков.
В другом матче регулярного чемпионата «Портленд» дома потерпел поражение от «Бостона» со счетом 117:145. Больше всех очков во встрече набрал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум — 31 очко.
НБА
Регулярный сезон
«Портленд» — «Бостон» — 117:145 (23:38, 35:26, 26:39, 33:42)
5 декабря. Портленд. «Moda Center».
«Сакраменто» — «ЛА Клипперс» — 104:99 (29:29, 21:16, 26:25, 28:29)
5 декабря. Сакраменто. «Golden 1 Center».
Методология
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