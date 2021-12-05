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«Сакраменто» победил «Клипперс», «Портленд» уступил «Бостону»

08:39
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«Сакраменто» одержал победу над «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча проходила на стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто и завершилась со счетом 104:99.

Лучшую результативность в игре показал защитник хозяев Теренс Дэвис, набрав 28 очков.

В другом матче регулярного чемпионата «Портленд» дома потерпел поражение от «Бостона» со счетом 117:145. Больше всех очков во встрече набрал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум — 31 очко.

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Бостон» — 117:145 (23:38, 35:26, 26:39, 33:42)

5 декабря. Портленд. «Moda Center».

«Сакраменто» — «ЛА Клипперс» — 104:99 (29:29, 21:16, 26:25, 28:29)

5 декабря. Сакраменто. «Golden 1 Center».

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Карен Саркисян все материалы автора
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