«Голден Стэйт» проиграл «Юте»
07:44
«Юта» на своем паркете обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА (114:106). «Уорриорз» потерпели третье поражение кряду и продолжают идти на последнем месте в Западной конференции. «Джаз» занимают 6-ю строчку.
НБА
Регулярный чемпионат
«Юта» — «Голден Стэйт» — 114:106 (22:29, 27:27, 37:28, 28:22)
Ю: Богданович (32), Митчелл (28), Гобер (15 + 15 подборов).
Г: Беркс (24), Ли (21), Расселл (18).
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