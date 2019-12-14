«Голден Стэйт» проиграл «Юте»

«Юта» на своем паркете обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА (114:106). «Уорриорз» потерпели третье поражение кряду и продолжают идти на последнем месте в Западной конференции. «Джаз» занимают 6-ю строчку.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Голден Стэйт» — 114:106 (22:29, 27:27, 37:28, 28:22)

Ю: Богданович (32), Митчелл (28), Гобер (15 + 15 подборов).

Г: Беркс (24), Ли (21), Расселл (18).

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