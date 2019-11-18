«Голден Стэйт» проиграл «Нью-Орлеану» и потерпел седьмое поражение подряд
05:35
«Нью-Орлеан» (4-9) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Голден Стэйт» (2-12) — 108:100. Самым результативным игроком встречи стал защитник «воинов» Эрик Паскаль, набравший 30 очков.
«Голден Стэйт» потерпел седьмое поражения подряд. «Воины» потеряли из-за травм Стефена Карри, Клэя Томпсона, Д'Анджело Расселла и Кевона Луни.
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