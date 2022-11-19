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«Голден Стэйт» обыграл «Нью-Йорк». Карри набрал 24 очка

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Голден Стэйт» обыграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:101.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Стефен Карри — 24 очка. В составе проигравшей команды 29 очков набрал Джулиус Рэндл.

«Голден Стэйт» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. У команды семь побед в 16 матчах.

«Нью-Йорк Никс» находится на девятой строчке Востока, 8 побед в 16 играх.

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Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Нью-Йорк» — 111:101 (35:19, 26:31, 26:24, 24:27)

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Нью-Йорк Никс
Стефен Карри
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