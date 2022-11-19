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Сегодня, 09:16

38 очков и дабл-дабл Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Детройт»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лейкерс» обыграли «Детройт» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 128:121.

Самым результативным игроком встречи стал центровой команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвис, который набрал 38 очков. Помимо этого американец сделал 16 подборов и оформил дабл-дабл.

«Детройт» потерпел пятое поражение подряд, команда занимает последнее, 15-е место в таблице Восточной конференции. «Лейкерс» идут на 14-й строчке Западной конференции.

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«Лейкерс» — «Детройт» — 128:121 (30:37, 38:27, 28:31, 32:26)

Л: Дэвис (38 + 16 подборов), Уокер (17), Ривз (16)

Д: Беркс (23), Богданович (20), Хейс (18)

БК Детройт Пистонс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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