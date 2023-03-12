Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:38

«Голден Стэйт» в овертайме обыграл «Милуоки», Карри набрал 36 очков

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Голден Стэйт» дома обыграл «Милуоки» в овертайме матча регулярного чемпионата НБА — 125:116.

В составе хозяев 36 очков набрал Стефен Карри, еще 22 очка на счету Клэя Томпсона. У гостей по 19 очков набрали Брук Лопес и Крис Миддлтон.

«Оклахома» в гостях победила «Нью-Орлеан» — 110:96.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер — 35 очков.

«Финикс» дома уступил «Сакраменто» — 119:128.

В составе «Санз» больше всех набрал Девин Букер — 28 очков. У «Кингз» по 18 очков набрали Малик Монк и Де`Аарон Фокс, 19 очков на счету Харрисона Барнса.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Милуоки» — 125:116 ОТ (28:26, 22:23, 30:28, 31:34, 14:5)

12 марта. Сан-Франциско. «Chase Center».

«Нью-Орлеан» — «Оклахома» — 96:110 (22:32, 22:31, 28:24, 24:23)

12 марта. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

«Финикс» — «Сакраменто» — 119:128 (32:31, 27:36, 36:29, 24:32)

12 марта. Финикс. «Footprint Center».

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Милуоки Бакс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Сакраменто Кингз
БК Финикс Санс
Оклахома-Сити Тандер
0
Читайте также
Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
НОК Латвии лишил финансирования теннисистку Остапенко за матчи с россиянами
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

34 очка Тэйтума принесли «Бостону» выездную победу над «Атлантой»
Новости
RSS RSS
Все новости