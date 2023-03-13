«Денвер» уступил «Бруклину», у Йокича трипл-дабл
«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Бруклину» со счетом 120:122.
Самым результативным на паркете стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 35 очков, а также сделавший 20 подборов и 11 передач.
После этого матча «Денвер» с 46 победами занимает первое место в Западной конференции, «Бруклин» с 39 победами — на пятой строчке Востока.
НБА
Регулярный сезон
«Денвер» — «Бруклин» — 120:122 (30:30, 39:31, 18:37, 33:24)
12 марта. Денвер. «Ball Arena».
Новости