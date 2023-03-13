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Сегодня, 01:20

«Денвер» уступил «Бруклину», у Йокича трипл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Бруклину» со счетом 120:122.

Самым результативным на паркете стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 35 очков, а также сделавший 20 подборов и 11 передач.

После этого матча «Денвер» с 46 победами занимает первое место в Западной конференции, «Бруклин» с 39 победами — на пятой строчке Востока.

НБА

Регулярный сезон

«Денвер» — «Бруклин» — 120:122 (30:30, 39:31, 18:37, 33:24)

12 марта. Денвер. «Ball Arena».

БК Бруклин Нетс
БК Денвер Наггетс
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