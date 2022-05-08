«Голден Стэйт» разгромил «Мемфис» с разницей в 30 очков и вышел вперед в серии

«Голден Стэйт» разгромил «Мемфис» в третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА — 142:112.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Гриззлис» Джа Морант, набравший 34 очка, при этом баскетболист не смог доиграть матч до конца из-за травмы.

«Уорриорз» вышли вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится во вторник, 10 мая, начало — в 5.00 (мск).

Баскетбол

НБА

Плей-офф

1/4 финала

«Голден Стэйт» — «Мемфис» — 142:112 (26:28, 38:29, 37:23, 41:32)

Г: Карри (30), Пул (27), Томпсон (21)

М: Морант (34), Бэйн (16), Джексон (15)

8 мая. Сан-Франциско. «Chase Center».