Дабл-дабл Адетокунбо принес «Милуоки» победу в третьем матче серии с «Бостоном»

«Милуоки» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА обыграл «Бостон» со счетом 103:101.

Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 42 очка и сделавший 12 подборов. У защитника «Селтикс» Джейлена Брауна 27 очков и 12 подборов.

Счет в серии 2-1 в пользу «Милуоки». Четвертый матч пройдет 10 мая и начнется в 2:30 мск.

НБА

Плей-офф. 1/4 финала. Третий матч

«Милуоки» — «Бостон» — 103:101 (22:19, 24:31, 34:17, 23:34)

7 мая. Милуоки. «Fiserv Forum».