«Даллас» победил «Финикс» сравнял счет в серии

«Даллас» в четвертом матче четвертьфинала плей-офф НБА на своей площадке обыграл «Финикс» со счетом 111:101.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Санз» Девин Букер, набравший 35 очков.

Разыгрывающий защитник хозяев Лука Дончич сделал дабл-даблом (26 очков, 11 перехватов).

Счет в серии стал ничейным — 2-2. Пятая игра пройдет 11 мая.

НБА

Четвертьфинал

Четвертый матч

«Даллас» — «Финикс» — 111:101 (37:25, 31:31, 19:22, 24:23)

Д: Дончич (26), Финни-Смит (24).

Ф: Букер (35), Краудер (15).

Счет в серии: 2-2