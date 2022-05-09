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Сегодня, 01:14

«Даллас» победил «Финикс» сравнял счет в серии

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«Даллас» в четвертом матче четвертьфинала плей-офф НБА на своей площадке обыграл «Финикс» со счетом 111:101.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Санз» Девин Букер, набравший 35 очков.

Разыгрывающий защитник хозяев Лука Дончич сделал дабл-даблом (26 очков, 11 перехватов).

Счет в серии стал ничейным — 2-2. Пятая игра пройдет 11 мая.

НБА

Четвертьфинал

Четвертый матч

«Даллас» — «Финикс» — 111:101 (37:25, 31:31, 19:22, 24:23)

Д: Дончич (26), Финни-Смит (24).

Ф: Букер (35), Краудер (15).

Счет в серии: 2-2

БК Даллас Маверикс
БК Финикс Санс
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