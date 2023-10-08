«Голден Стэйт» победил «Лейкерс» в предсезонном матче

«Голден Стэйт» дома победил «Лейкерс» в предсезонном матче — 125:108.

В составе «Уорриорз» в передней линии вместе со Стефом Карри (8 очков и 1 передача) вышел Крис Пол (6 очков и 5 передач). У хозяев самым результативным игроком стал Мозес Муди — 13 очков.

В составе «Лейкерс» больше всех набрал Энтони Дэвис и Д`Анджело Расселл — по 15 очков.

«Голден Стэйт» в следующем матче встретятся с «Лейкерс» на выезде 14 октября.

Сезон НБА стартует 25 октября.