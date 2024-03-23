«Голден Стэйт» дома проиграл «Индиане»

«Голден Стэйт» на своем паркете проиграл «Индиане» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:123. Дабл-даблами в этой встрече у победителей отметились Тайриз Халибертон, Паскаль Сиакам и Майлз Тернер.

В другой встрече «Клипперс» на выезде переиграли «Портленд» (125:117). Для «Трэйл Блэйзерс» это пятое поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Клипперс» — 117:125 (27:42, 26:28, 27:31, 37:24)

П: Хендерсон (24 + 10 передач), Мюррэй (21), Бэнтон (17), Уокер (14), Рит (13).

К: Джордж (31), Леонард (22), Мэнн (20), Харден (15 + 10 передач).

«Голден Стэйт» — «Индиана» — 111:123 (38:38, 29:28, 21:36, 23:21)

Г: Карри (25 + 11 подборов), Томпсон (17), Подземски (13 + 10 подборов), Пол (12).

И: Халибертон (26 + 11 передач), Сиакам (25 + 16 подборов), Нембард (17), Тернер (14 + 10 подборов).