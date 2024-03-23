Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:25

«Голден Стэйт» дома проиграл «Индиане»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Голден Стэйт» на своем паркете проиграл «Индиане» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:123. Дабл-даблами в этой встрече у победителей отметились Тайриз Халибертон, Паскаль Сиакам и Майлз Тернер.

В другой встрече «Клипперс» на выезде переиграли «Портленд» (125:117). Для «Трэйл Блэйзерс» это пятое поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Клипперс» — 117:125 (27:42, 26:28, 27:31, 37:24)

П: Хендерсон (24 + 10 передач), Мюррэй (21), Бэнтон (17), Уокер (14), Рит (13).

К: Джордж (31), Леонард (22), Мэнн (20), Харден (15 + 10 передач).

«Голден Стэйт» — «Индиана» — 111:123 (38:38, 29:28, 21:36, 23:21)

Г: Карри (25 + 11 подборов), Томпсон (17), Подземски (13 + 10 подборов), Пол (12).

И: Халибертон (26 + 11 передач), Сиакам (25 + 16 подборов), Нембард (17), Тернер (14 + 10 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Футбол
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Индиана Пэйсерс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
0
Читайте также
«Ужасные события». Мир спорта — о трагедии в «Крокус Сити Холле»
Кучеров увеличил отрыв от Маккиннона в гонке лучших бомбардиров
Задержан проходящий по ориентировке после теракта в «Крокусе» автомобиль
«Динамо» в нокауте! «Трактор» снова вынес чемпионов, взял серию «всухую» и летит в полуфинал
Группа «Пикник» не может связаться с одним из участников после теракта
СК РФ сообщил о гибели более 60 человек при теракте в «Крокус Сити Холле»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сан-Антонио» проиграл «Мемфису». Вембаньяма оформил дабл-дабл

Дабл-дабл Дэвиса помог «ЛА Лейкерс» обыграть «Филадельфию»
Новости
RSS RSS
Все новости