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«Сан-Антонио» проиграл «Мемфису». Вембаньяма оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сан-Антонио» на своем паркете проиграл «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА — 97:99. Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл: 31 очко и 15 подборов.

В других встречах «Нью-Орлеан» на выезде выиграл у «Майами» (111:88), а «Миннесота» оказалась сильнее «Кливленда» (104:91).

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Мемфис» — 97:99 (30:18, 14:25, 24:28, 29:28)

С: Вембаньяма (31 + 15 подборов), Васселл (27), Джонс (16).

М: Джарен Джексон (28), Пиппен (18), Альдама (17 + 13 подборов), Джексон (14).

«Майами» — «Нью-Орлеан» — 88:111 (20:21, 22:25, 24:30, 22:35)

М: Батлер (17), Суайдер (14), Розир (13), Адебайо (12 + 10 подборов).

Н: Макколлум (30), Альварадо (17), Мерфи (14), Маршалл (13).

«Миннесота» — «Кливленд» — 104:91 (25:20, 21:29, 26:17, 32:25)

М: Конли (21), Рид (18), Эдвардс (16 + 13 подборов), Макдэниэлс (15).

К: Гарлэнд (19), Леверт (16), Аллен (15 + 13 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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БК Кливленд Кавальерс
БК Майами Хит
БК Мемфис Гриззлиз
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Нью-Орлеан Пеликанс
Сан-Антонио Спёрс
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