Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 22:55

Джейлен Браун может пропустить Матч звезд НБА из-за перелома лицевой кости

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Бостона» Джейлен Браун продолжает восстанавливаться после перелома лицевой кости, сообщает ESPN.

Он может пропустить предстоящий Матч звезд НБА, который состоится 19 февраля. При этом баскетболист надеется вернуться в строй в ближайшие дни.

Защитнику диагностировали перелом верхней челюсти после того, как он случайно получил удар локтем от одноклубника Джейсона Тейтума. Эпизод произошел во время борьбы за подбор в матче против «Филадельфии» (106:99).

На данном этапе 26-летний Браун использует защитную маску.

БК Бостон Селтикс
0
Читайте также
Марокканский теннисист сыграл 135 договорных матчей. Это пока рекорд
Царское выступление Головина против «ПСЖ». Забил гол и затмил на поле Неймара
Более 250 тыс. человек призвали Шольца к мирным переговорам по Украине
В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией
В Bloomberg узнали сумму ущерба экономике Турции от землетрясений
Лавров указал на признание чиновников США в причастности к взрывам на СП
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Хьюстон» и Дэнни Грин договорились о выкупе контракта

«Голден Стэйт» и НБА работают на завершением обмена с участием Гэри Пэйтона
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости