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«Чикаго» победил «Голден Стэйт», «Денвер» выиграл у «Бостона»

Руслан Минаев
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«Чикаго на выезде победил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:122.

Самыми результативными игроками встречи стали игроки «Буллз» Никола Вучевич и Демар Дерозан — по 33 очка.

В концовке матча Стефен Карри («ГСУ») получил травму лодыжки, а форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин был удален из-за перебора фолов за минуту до окончания встречи.

«Чикаго» одержал 3-ю победу подряд и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции — 31 победа в 63 играх. «Уорриорз» — на 9-й строчке «Запада».

«Денвер победил «Бостон» — 115:109.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 32 очка, 12 подборов и 11 передач. У «Селтикс» самым результативным игроком стал Джейлен Браун — 41 очко. Браун реализовал лишь 7 штрафных бросков из 14.

НБА. Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Чикаго» — 122:125 (31:25, 28:38, 30:36, 33:26)

8 марта. Сан-Франциско. «Chase Center».

«Денвер» — «Бостон» — 115:109 (30:28, 32:26, 28:26, 25:29)

8 марта. Денвер. «Ball Arena».

«Сакраменто» — «Сан-Антонио» — 131:129 (30:31, 41:28, 29:36, 31:34)

8 марта. Сакраменто. Golden 1 Center.

НБА
БК Бостон Селтикс
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Денвер Наггетс
БК Сакраменто Кингз
БК Чикаго Буллз
Сан-Антонио Спёрс
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