«Денвер» отменил визит в Белый дом из-за подготовки к матчу НБА

«Денвер» принял решение отменить визит в Белый дом, запланированный на 18 марта, сообщает Sports Illustrated.

Традиционное чествование чемпиона НБА должно было состояться в январе, но было перенесено на март из-за нестыковки в расписании администрации президента США Джо Байдена.

На этот раз причиной отмены визита стали «Наггетс», который предпочли подготовить к матчу с «Миннесотой» 19 марта.

По информации инсайдера Криса Хэйнса, решение является исключительно баскетбольным.

«Денвер» является действующим чемпионом НБА. В финальной серии плей-офф сезона-2022/23 «Наггетс» победили «Майами» со счетом 4-1.