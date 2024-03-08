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Сегодня, 07:34

35 очков Дюранта помогли «Финиксу» переиграть «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Финикс» на своем паркете переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:113. «Санс» одержали вторую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Кевин Дюрант, набравший 35 очков в составе победителей.

«Финикс» с результатом 37-26 идет на 6-й строчке в Западной конференции. «Торонто» располагается на 12-й строчке в Восточной конференции — 23-40.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Торонто» — 120:113 (39:25, 28:28, 22:29, 31:31)

Ф: Дюрант (35), Аллен (26), Бил (20).

Т: Трент (30), Барретт (23), Куикли (21 + 18 передач).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Торонто Рэпторз
БК Финикс Санс
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