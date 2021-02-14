«Хьюстон» проиграл «Нью-Йорку» и потерпел пятое поражение подряд

«Нью-Йорк» обыграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:99.

Для «Рокетс» это поражение стало пятым подряд. Всего на счету «Хьюстона» 15 поражений при 11 победах, команда идет на 13-м месте в таблице Западной конференции. У «Нью-Йорка» 13 побед и 15 поражений, «Никс» занимают 7-е место в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Хьюстон» — 121:99 (30:25, 33:22, 24:28, 34:24)

Н: Куикли, Рэндл (оба — 22), Роуз (16)

Х: Уолл (26), Гордон (24), Нваба, Браун (оба — 11)