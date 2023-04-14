Гобер вернулся в расположение «Миннесоты» после отстранения за стычку с одноклубником

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер вернулся в расположение команды после отстранения из-за стычки с одноклубником Кайлом Андерсоном, сообщает ESPN.

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Орлеана» (113:108). Во время тайм-аута между игроками произошел спор, после чего Гобер нанес удар в грудь Андерсону. Баскетболистов развели в разные стороны. После произошедшего Гобера отправили домой. Позднее центровой принес извинения за свое поведение. Впоследствии Гобера отстранили на матч плей-ин против «Лейкерс» (102:108).

«Мы оба извинились друг перед другом, идем дальше. Это жизнь, — цитирует ESPN Гобера. - Все по-другому, когда миллионы людей смотрят видео и делают выводы о том, что произошло, но мы не можем это контролировать. Зато мы можем контролировать уважение, которое испытываем друг к другу. Кайл все еще мой брат. Иногда вы ссоритесь со своей семьей. Иногда вы ссоритесь с людьми, которых вы очень любите и уважаете. Это жизнь. Ошибки случаются, но ты растешь и двигаешься дальше».

Баскетболист сообщил, что полностью не восстановился после травмы, поэтому неизвестно, примет ли участие в матче против «Оклахомы», который пройдет 14 апреля.