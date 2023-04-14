Леброн Джеймс назвал сильные стороны лидеров «Мемфиса»: «Я думал о них больше одной минуты»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс назвал сильные стороны лидеров «Мемфиса» — соперника «Лос-Анджелес» в первом раунде плей-офф НБА.

«Очень хорошая команда. Сбалансированная. Тренер проделал отличную работу. Понятно, что у них есть лидер в лице Джа Морэнта. Еще один игрок Матча звезд — Джарен Джексон, который претендует на звание лучшего по игре в защите. Он здорово блокирует, но также активен в атаке. Выходящий со скамейки Тайус Джонс лидирует в НБА по соотношению передач к потерям, кажется, на протяжении последних шести лет, так что он отлично их дополняет. Десмонд Бэйн в лиге несколько лет, но играет как проверенный ветеран. У него хороший трехочковый, еще он неплох в раннем нападении.

Нельзя не уважать Диллона Брукса, потому что он попадает свои броски. Ксавьер Тиллман показывает хороший баскетбол. Он отлично обучен еще с университетских времен, он работал с Томом Иззо. К ним присоединился Люк Кеннард, который побил мой рекорд по очкам в школе. У него отличный бросок. На скамейке у них есть еще много других ребят, которых не стоит недооценивать, потому что они заставят вас заплатить за это.

Ну да, я думал о «Мемфисе» больше одной минуты», — цитирует Джеймса Lakers Nation.

Первый матч между клубами состоится 16 апреля. Начало — в 22.00 мск.