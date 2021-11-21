Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Главный тренер «Сакраменто» будет отправлен в отставку

22:30
Теги:

Главный тренер «Сакраменто» Люк Уолтон отправлен в отставку, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

«Кингз» проиграли семь из восьми последних матчей и опустились на 12-е место в Западной конференции.

41-летний Уолтон руководил «Сакраменто» с 2019 года. Под его руководством команда одержала 68 побед в 161 матче (42 процента) и не выходила в плей-офф.

Ассистент Уолтона Элвин Джентри — основной претендент на должность исполняющего обязанности главного тренера. 67-летний специалист ранее руководил «Майами», «Детройтом», «Клипперс», «Финиксом» и «Новым Орлеаном».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Овечкин в двух голах от рекорда на все времена. Александр преуспевает не только в погоне за Гретцки
Режиссер Юрий Кара прокомментировал смерть Нины Руслановой
0