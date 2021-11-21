Главный тренер «Сакраменто» будет отправлен в отставку
Главный тренер «Сакраменто» Люк Уолтон отправлен в отставку, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
«Кингз» проиграли семь из восьми последних матчей и опустились на 12-е место в Западной конференции.
41-летний Уолтон руководил «Сакраменто» с 2019 года. Под его руководством команда одержала 68 побед в 161 матче (42 процента) и не выходила в плей-офф.
Ассистент Уолтона Элвин Джентри — основной претендент на должность исполняющего обязанности главного тренера. 67-летний специалист ранее руководил «Майами», «Детройтом», «Клипперс», «Финиксом» и «Новым Орлеаном».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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