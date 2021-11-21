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Лука Дончич пропустит матч против «Клипперс» из-за травмы

22:50
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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич пропустит матч регулярного чемпионата НБА против «Клипперс» из-за травмы. У словенца растяжение связок левого колена и левого голеностопного сустава, сообщает ESPN.

Дончич повредил левую по ходу встречи с «Денвером» (111:101) и был вынужден покинуть площадку.

В нынешнем сезоне Лука набирает в среднем 24,9 очка, 8,3 подбора и 7,9 передачи за матч.

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Иван Шитик все материалы автора
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