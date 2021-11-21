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Форвард «Милуоки» Адетокунбо установил рекорд последних 62 лет в НБА

09:45
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Нападающий «Милуоки» Яннис Адетокунбо набрал 32 очка, 20 подборов и 5 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо» (117:108).

Таким образом, он стал первым баскетболистом за последние 62 года, который покорил статистическую линию из 30+ очков, 20+ подборов и 5+ передач менее чем за 35 минут игрового времени на площадке.

Ранее подобное удавалось Уилли Науллсу 11 декабря 1959 года. Он набрал 32 очка, 22 подбора, 5 передач за 31 минуту. Яннису для этого понадобилось 30 минут и 22 секунды.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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