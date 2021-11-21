Форвард «Милуоки» Адетокунбо установил рекорд последних 62 лет в НБА
Нападающий «Милуоки» Яннис Адетокунбо набрал 32 очка, 20 подборов и 5 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо» (117:108).
Таким образом, он стал первым баскетболистом за последние 62 года, который покорил статистическую линию из 30+ очков, 20+ подборов и 5+ передач менее чем за 35 минут игрового времени на площадке.
Ранее подобное удавалось Уилли Науллсу 11 декабря 1959 года. Он набрал 32 очка, 22 подбора, 5 передач за 31 минуту. Яннису для этого понадобилось 30 минут и 22 секунды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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