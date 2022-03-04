Главный тренер «Лейкерс»: «Делаем все возможное, чтобы ситуация наладилась»

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель прокомментировал поражение от «Клипперс» (111:132) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Мы держимся и продолжаем работать, — приводит слова Вогеля ESPN. — Делаем все возможное, чтобы ситуация наладилась. «Лейкерс» продолжит искать способы, как добиваться побед без Энтони Дэвиса. Мы в состоянии делать это, но пока что не складывается».

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс центр» в Лос-Анджелесе.

В последних восьми играх «Лейкерс» потерпели семь поражений.