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Главный тренер «Лейкерс»: «Делаем все возможное, чтобы ситуация наладилась»

Главный тренер «Лейкерс» Вогель заявил, что команда старается исправить положение
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель прокомментировал поражение от «Клипперс» (111:132) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Мы держимся и продолжаем работать, — приводит слова Вогеля ESPN. — Делаем все возможное, чтобы ситуация наладилась. «Лейкерс» продолжит искать способы, как добиваться побед без Энтони Дэвиса. Мы в состоянии делать это, но пока что не складывается».

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс центр» в Лос-Анджелесе.

В последних восьми играх «Лейкерс» потерпели семь поражений.

Источник: https://www.espn.com/nba/recap?gameId=401360764
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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