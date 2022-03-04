Леброн Джеймс признал, что «Клипперс» сильнее «Лейкерс» в этом сезоне

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение от «Клипперс» (111:132) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Клипперс» лучше нас. В этом сезоне у нас постоянно была какая-то четверть, в которой возникали проблемы, убивавшие нас. Обычно это была вторая четверть, но сегодня мы провалили третью", — приводит ESPN слова Джеймса.

«Лейкерс» потерпели седьмое поражение подряд в матчах с «Лейкерс». В последний раз «озерники» побеждали «парусников» 14 декабря 2020 года.