Баркли о «Лейкерс»: «Мы должны перестать показывать матчи этих бездельников»

Бывший игрок НБА Чарльз Баркли поделился мнением об игре «Лейкерс».

«Я сейчас принимаю управленческое решение. Мы должны перестать показывать матчи этих бездельников из Южной Калифорнии. Надо перестать показывать эту команду. Почему я не произношу название этой команды? Я больше не буду произносить его. Буду делать так до тех пор, пока они не выиграют матч плей-офф», — приводит слова Баркли Reddit NBA.

«Лейкерс» в четверг, 3 марта, с разгромным счетом проиграли «Клипперс» (111:132), потерпев четвертое в сезоне поражение от соседей из Лос-Анджелеса.

У команды семь поражений в последних восьми матчах и 20-е место в турнирной таблице НБА.