Нэш — о поражении от «Индианы»: «Это была катастрофа»

Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш прокомментировал поражение от «Индианы» (116:125) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Это была катастрофа. Вообще не увидел у команды настроя и желания. Мы должны задуматься, взглянуть поглубже внутрь себя и попытаться понять, к чему идем, чего хотим достичь? Готовы ли мы сдаться, потому что на данном этапе все дается нелегко? Или будем держаться заданного курса и начнем уже что-то выстраивать?» — цитирует The Score Нэша.

У «Нетс» серия из четырех поражений подряд. Команда одержала 1 победу и потерпела 5 поражений на старте сезона.

В следующем матче «Бруклин» снова сыграет с «Индианой» 1 ноября.