Источник: «Сан-Антонио» отчислил игрока за эксгибиционизм

«Сан-Антонио» отчислил защитника Джошуа Примо из команды, сообщает ESPN.

По данным источника, данное решение связано с многочисленными предполагаемыми случаями, когда он выставлял себя голым перед посторонними женщинами.

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания добавляет, что Примо оголился перед бывшей сотрудницей «Сперс», и она уже наняла адвоката Тони Базби, который подавал коллективный иск от имени женщин против квотербека НФЛ Дешоуна Уотсона.

Примо считался одним из самых перспективных молодых игроков в составе «Сперс». Он провел за клуб 54 матча и набирал в среднем 5,9 очка.