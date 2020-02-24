Генменеджер «Лейкерс» рассказал, о чем общался с Брайантом перед его гибелью

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка рассказал, о чем общался с легендарным баскетболистом Коби Брайантом незадолго до его гибели. В результате крушения вертолета погиб Брайант с дочерью и еще семь человек.

Пелинка во время церемонии прощания рассказал, что перед крушением Брайант обращался к нему за помощью организовать стажировку для дочери его друга Джона Альтобелли, который также погиб в катастрофе.

Пелинка назвал последние действия Брайанта героическими. Он подчеркнул, что «Брайан хотел использовать свои возможности, чтобы обеспечить будущее молодой девушки». Пелинка подчеркнул, что менталитет баскетболиста распространялся и на его роль друга, отца и мужа. Пелинка рассказал в своей речи, как Брайант добивался всего, что задумывал, в том числе научился играть на фортепиано «Лунную сонату».