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Генменеджер «Лейкерс» рассказал, о чем общался с Брайантом перед его гибелью

24 февраля 2020, 23:22
Генменеджер «Лейкерс» Роб Пелинка. Фото AFP
Генменеджер «Лейкерс» Роб Пелинка. Фото AFP
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Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка рассказал, о чем общался с легендарным баскетболистом Коби Брайантом незадолго до его гибели. В результате крушения вертолета погиб Брайант с дочерью и еще семь человек.

Пелинка во время церемонии прощания рассказал, что перед крушением Брайант обращался к нему за помощью организовать стажировку для дочери его друга Джона Альтобелли, который также погиб в катастрофе.

Пелинка назвал последние действия Брайанта героическими. Он подчеркнул, что «Брайан хотел использовать свои возможности, чтобы обеспечить будущее молодой девушки». Пелинка подчеркнул, что менталитет баскетболиста распространялся и на его роль друга, отца и мужа. Пелинка рассказал в своей речи, как Брайант добивался всего, что задумывал, в том числе научился играть на фортепиано «Лунную сонату».

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