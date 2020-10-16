Генеральный менеджер «Хьюстона» покинет клуб

Генеральный менеджер «Хьюстона» Дэрил Мори принял решение покинуть свой пост, информирует в Twitter инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Мори обратился к владельцу «Рокитс» Тилману Фертитте с просьбой освободить его от должности. Встреча произошла после поражения «Хьюстона» в плей-офф от «Лейкерс».

48-летний менеджер не исключает возможность возвращения в НБА, но в данный момент планирует уделить время семье. Мори на некоторое время останется в роли советника «Рокитс», пока клуб не найдет нового главного тренера.