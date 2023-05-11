Леброн Джеймс: «Мы не ищем возможности для симуляции»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал слова главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра перед пятым матчем полуфинала Западной конференции.

Наставник заявил, что НБА следовало бы наказывать игроков техническим фолом за симуляции, как это происходит в матчах под эгидой ФИБА.

«Наша игра — атака в трехсекундной. Мы не против контактного баскетбола. Мы не та команда, которая ищет возможности для симуляции», — сказал Джеймс после игры.

«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс» со счетом 121:106 и сократил отставание в серии — 3-2.