О`Нил и Баркли не смогли сдержать смех после травмы Дэвиса в игре с «Голден Стэйт»

Члены Зала славы и баскетбольные эксперты Шакил О`Нил и Чарльз Баркли посмеялись после того, как увидели момент, в котором форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис получил травму.

За 7 минут 45 секунд до конца матча Дэвис получил удар локтем в голову от центрового «Голден Стэйт» (106:121) в пятом матче серии полуфинала Западной конференции. Игрок «Лейкерс» не смог продолжить встречу и удалился с площадки.

О`Нил и Баркли, вероятно, сравнили удар Дэвиса с попаданием скомканной бумаги в лицо.

«Я кажется знаю, почему они смеются», — сказал ведущий Кенни Смит в эфире «NBA on TNT».

«Я смеюсь из-за того, что Шак сминает свою бумажку», — ответил Баркли едва сдерживая смех.