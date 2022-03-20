Леброн обогнал Мэлоуна и вышел на второе место по очкам в истории НБА
«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА встречается с «Вашингтоном».
По ходу матча форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 23 очка. Таким образом, 37-летний американец вышел на второе место по очкам в истории НБА, опередив Карла Мэлоуна (36 928 очков).
Лидером лиги по очкам является Карим Абдул-Джаббар (38 387).
LeBron James officially has the 2nd most points in NBA history, passing Karl Malone! pic.twitter.com/M5iv2C097R— TSN (@TSN_Sports) March 20, 2022
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