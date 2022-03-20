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Сегодня, 04:34

Леброн обогнал Мэлоуна и вышел на второе место по очкам в истории НБА

Сергей Разин
корреспондент
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«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА встречается с «Вашингтоном».

По ходу матча форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 23 очка. Таким образом, 37-летний американец вышел на второе место по очкам в истории НБА, опередив Карла Мэлоуна (36 928 очков).

Лидером лиги по очкам является Карим Абдул-Джаббар (38 387).

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