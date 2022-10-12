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12 октября, 16:22

Дрэймонд Грин пришел на пресс-конференцию в часах Хабиба Нурмагомедова

Руслан Минаев
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Дрэймонд Грин.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин пришел на пресс-конференцию в часах Хабиба Нурмагомедова. Это заметил один из пользователей Reddit.

На модели часов Epic X Chrono Нурмагомедов изображен в папахе. Также на циферблат нанесена надпись 29-0. Часы появились в ограниченном выпуске, всего 100 экземпляров.

официальный сайт Jacob & Co.
официальный сайт Jacob & Co.

7 октября в социальных сетях появилось видео драки Грина и Пула на тренировке «Голден Стэйт». На камеру попал момент, как Грин ударил Пула и отправил его в нокаут.

На пресс-конференции баскетболист извинился за свое поведение.

В «Уорриорз» рассматривают возможность дисциплинарного взыскания в отношении Грина.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Хабиб Нурмагомедов
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