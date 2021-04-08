«Финикс» обыграл «Юту» и продлил свою победную серию

«Финикс» обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:113.

В основное время была зафиксирована ничья со счетом 102:102, команды провели овертайм.

«Финикс» продлил свою победную серию до семи матчей подряд, «Юта» проиграла вторую встречу кряду.

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Юта» — 117:113 ОТ (20:21, 31:19, 26:38, 25:24, 15:11)

Ф: Букер (35), Пол (29), Эйтон (18 + 12 подборов)

Ю: Митчелл (41), Богданович (20), Гобер (16 + 18 подборов)