«Финикс» обыграл «Юту» и продлил свою победную серию
07:58
«Финикс» обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:113.
В основное время была зафиксирована ничья со счетом 102:102, команды провели овертайм.
«Финикс» продлил свою победную серию до семи матчей подряд, «Юта» проиграла вторую встречу кряду.
НБА
Регулярный сезон
«Финикс» — «Юта» — 117:113 ОТ (20:21, 31:19, 26:38, 25:24, 15:11)
Ф: Букер (35), Пол (29), Эйтон (18 + 12 подборов)
Ю: Митчелл (41), Богданович (20), Гобер (16 + 18 подборов)
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