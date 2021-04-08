«Денвер» обыграл «Сан-Антонио»
06:26
«Денвер» обыграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:96.
Для «Наггетс» эта победа стала седьмой подряд, «Сперс» потерпели четвертое поражение кряду.
«Денвер» занимает четвертое место в таблице Западной конференции, «Сан-Антонио» идет на девятой строчке.
НБА
Регулярный сезон
«Денвер» — «Сан-Антонио» — 106:96 (30:32, 24:18, 27:24, 25:22)
Д: Йокич (25 + 10 передач), Портер (18 + 10 подборов), Бартон (14)
С: Маррей, Уайт (оба — 18), Дерозан (14)
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю