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«Финикс» дома обыграл «Сан-Антонио», «Чикаго» оказался сильнее «Денвера»

07:31
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«Финикс» на своем паркете вырвал победу у «Сан-Антонио» в матче НБА. Игра завершилась со счетом 108:104.

В составе хозяев больше всех очков набрал разыгрывающий защитник Крис Пол — 21. У «Сан-Антонио» самым результативным был Деджанте Мюррей (17).

В другом матче «Чикаго» обыграл «Денвер» (109:97).

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«Финикс» — «Сан-Антонио» — 108:104 (26:33, 25:15, 28:22, 29:34)

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Виктория Кравченко все материалы автора
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