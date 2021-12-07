«Финикс» дома обыграл «Сан-Антонио», «Чикаго» оказался сильнее «Денвера»
«Финикс» на своем паркете вырвал победу у «Сан-Антонио» в матче НБА. Игра завершилась со счетом 108:104.
В составе хозяев больше всех очков набрал разыгрывающий защитник Крис Пол — 21. У «Сан-Антонио» самым результативным был Деджанте Мюррей (17).
В другом матче «Чикаго» обыграл «Денвер» (109:97).
Баскетбол
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Регулярный сезон
«Финикс» — «Сан-Антонио» — 108:104 (26:33, 25:15, 28:22, 29:34)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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