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«Мемфис» обыграл на выезде «Майами», «Милуоки» дома одолел «Кливленд»

06:27

«Мемфис» уверенно обыграл на выезде «Майами» (105:90), «Милуоки» дома одолел «Кливленд» (112:104). В других матчах регулярного чемпионата НБА «Аталанта» на выезде обыграла «Миннесоту» (121:110), а «Чикаго» оказался сильнее «Денвера» (109:97).

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Регулярный сезон

«Майами» — «Мемфис» — 90:105 (25:34, 24:26, 18:22, 23:23)

«Милуоки» — «Кливленд» — 112:104 (24:24, 32:26, 32:28, 24:26)

«Миннесота» — «Атланта» — 110:121 (24:33, 24:28, 30:35, 32:25)

«Чикаго» — «Денвер» — 109:97 (18:27, 28:22, 31:22, 32:26)

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Виктория Кравченко все материалы автора
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