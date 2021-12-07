«Мемфис» обыграл на выезде «Майами», «Милуоки» дома одолел «Кливленд»
«Мемфис» уверенно обыграл на выезде «Майами» (105:90), «Милуоки» дома одолел «Кливленд» (112:104). В других матчах регулярного чемпионата НБА «Аталанта» на выезде обыграла «Миннесоту» (121:110), а «Чикаго» оказался сильнее «Денвера» (109:97).
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Майами» — «Мемфис» — 90:105 (25:34, 24:26, 18:22, 23:23)
«Милуоки» — «Кливленд» — 112:104 (24:24, 32:26, 32:28, 24:26)
«Миннесота» — «Атланта» — 110:121 (24:33, 24:28, 30:35, 32:25)
«Чикаго» — «Денвер» — 109:97 (18:27, 28:22, 31:22, 32:26)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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