«Голден Стэйт» победил «Орландо», «Портленд» уступил «Клипперс»
«Голден Стэйт» одержал победу над «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча проходила на стадионе «Чейз Центр» и завершилась со счетом 126:95.
Лучшую результативность в игре показал разыгрывающий хозяев Стефан Карри, набрав 31 очко.
В параллельной игре «Портленд» дома уступил «Клипперс» со счетом 90:102.
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Орландо» — 126:95 (31:26, 34:18, 33:35, 28:16)
«Портленд» — «ЛА Клипперс» — 90:102 (26:27, 23:21, 25:29, 16:25)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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