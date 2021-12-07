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«Голден Стэйт» победил «Орландо», «Портленд» уступил «Клипперс»

08:27
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«Голден Стэйт» одержал победу над «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча проходила на стадионе «Чейз Центр» и завершилась со счетом 126:95.

Лучшую результативность в игре показал разыгрывающий хозяев Стефан Карри, набрав 31 очко.

В параллельной игре «Портленд» дома уступил «Клипперс» со счетом 90:102.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Орландо» — 126:95 (31:26, 34:18, 33:35, 28:16)

«Портленд» — «ЛА Клипперс» — 90:102 (26:27, 23:21, 25:29, 16:25)

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Карен Саркисян все материалы автора
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