«Финикс» потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Детройту»
05:28
«Детройт» переиграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА (116:108). «Санс» потерпели четвертое поражение кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Финикс» — 116:108 (38:31, 26:30, 25:25, 27:22)
Д: Драммонд (31 + 19 подборов), Джексон (25), Вуд (21).
Ф: Убре (30), Эйтон (26 + 12 подборов), Букер (22).
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