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«Финикс» потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Детройту»

05:28
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«Детройт» переиграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА (116:108). «Санс» потерпели четвертое поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Финикс» — 116:108 (38:31, 26:30, 25:25, 27:22)

Д: Драммонд (31 + 19 подборов), Джексон (25), Вуд (21).

Ф: Убре (30), Эйтон (26 + 12 подборов), Букер (22).

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Дополнительная информация:

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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