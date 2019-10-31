«Финикс» победил «Голден Стэйт», Карри сломал руку

«Финикс» в регулярном матче чемпионата НБА на выезде победил «Голден Стэйт» — 121:110. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Девин Букер, набравший 31 очко. Лидер «воинов» Стефен Карри сломал левую руку. «Уорриорз» выиграли только раз из четырех встреч на старте сезона.

В параллельной встрече «Юта» победила «Клипперс» — 110:96. Также «Шарлотт» обыграл «Сакраменто» — 118:111.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Финикс» — 110:121 (14:43, 32:29, 21:23, 43:26)

31 октября.

«Сакраменто» — «Шарлотт» — 111:118 (33:30, 33:31, 18:32, 27:25)

31 октября.

«Юта» — «ЛА Клипперс» — 110:96 (33:23, 19:28, 38:20, 20:25)

31 октября.

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей