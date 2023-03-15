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Сегодня, 07:29

Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Финикс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки» на выезде переиграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:104. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл.

В другой встрече «Портленд» на своем паркете проиграл «Нью-Йорку» — 107:123.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Милуоки» — 104:116 (24:29, 24:28, 36:28, 20:31)

Ф: Букер (30), Эйтон (19), Пэйн (13), Лэндейл (12).

М: Я. Адетокунбо (36 + 11 подборов), Б. Лопес (21 + 10 подборов), Холидэй (12).

«Портленд» — «Нью-Йорк» — 107:123 (33:20, 22:29, 26:42, 26:32)

П: Лиллард (38), Саймонс (22), Тайбулл (15).

Н: Куикли (26 + 10 подборов), Рэндл (24 + 10 подборов), Барретт (22), Макбрайд (18).

БК Милуоки Бакс
БК Нью-Йорк Никс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Финикс Санс
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