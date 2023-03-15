НБА дисквалифицировала Морэнта на 8 матчей после демонстрации пистолета в соцсетях

НБА дисквалифицировала разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта на 8 матчей после инцидента с демонстрацией пистолета во время стрима в соцсети.

С учетом пропущенных игр, защитник должен присоединиться к команде в понедельник 20 марта в игре с «Далласом».

Ранее сообщалось, что баскетболист встретился с комиссионером лиги Адамом Сильвером.

BasketNews отмечал, что из-за инцидента, который произошел 4 марта, Морэнт может потерять 38 миллионов долларов. Это произойдет в том случае, если баскетболист не попадет в символическую сборную по итогам сезона в НБА.

В сезоне-2022/23 баскетболист принял участие в 53 встречах, набирая в среднем 27,1 очка, а также делая 8,2 передачи и 6 подборов за игру.