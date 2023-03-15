Дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» переиграть «Нью-Орлеан»

«Лейкерс» на выезде обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:108. Форвард Энтони Дэвис оформил дабл-дабл и стал самым результативным игроком встречи.

В других встречах «Торонто» одержал победу над «Денвером» (125:110), «Оклахома» выиграла у «Бруклина» (121:107), «Сан-Антонио» оказался сильнее «Орландо» (132:114).

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Денвер» — 125:110 (49:30, 23:26, 26:36, 27:18)

Т: Ванвлит (36), Ануноби (24), Барнс (18).

Д: Йокич (28), Портер (23), Гордон (18), Дж. Мюррэй (14).

«Оклахома-Сити» — «Бруклин» — 121:107 (24:33, 28:29, 38:20, 31:25)

О: Гилджес-Александер (35), Дорт (24), Джейлен Уильямс (23 + 10 подборов), Гидди (15 + 13 подборов + 10 передач).

Б: Бриджес (34), К. Джонсон (23), Динуидди (16 + 11 передач).

«Нью-Орлеан» — «Лейкерс» — 108:123 (24:39, 16:36, 35:23, 33:25)

Н: Ингрэм (22), Мерфи (20), Джонс (20), Макколлум (13).

Л: Дэвис (35 + 17 подборов), Бизли (24), Расселл (17), Ривз (14).

«Сан-Антонио» — «Орландо» — 132:114 (38:29, 29:32, 31:28, 34:25)

С: Сохан (29 + 11 подборов), Коллинз (25), Грэм (15), Макдермотт (15).

О: Банкеро (27), Картер (16 + 10 подборов), Энтони (14).