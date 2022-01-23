«Финикс» обыграл «Индиану» и одержал шестую победу подряд

«Финикс» обыграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА и одержал шестую победу подряд

«Финикс» обыграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:103.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Санз» Микал Бриджес, набравший 23 очка.

«Финикс» одержал шестую победу подряд. Команда лидирует в таблице Западной конференции с 36 победами и 9 поражениями. «Индиана» занимает 13-ю строчку в таблице Восточной конференции с 17 победами и 30 поражениями.

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Индиана» — 113:103 (24:25, 35:29, 33:20, 21:29)

Ф: Бриджес (23), Бийомбо (21 + 13 подборов), Пол (18 + 16 передач)

И: Дуарте, Стивенсон (оба — 17), Битадзе (16 + 11 подборов)

23 января. Финикс. «Footprint Center».