34 очка Миддлтона помогли «Милуоки» обыграть «Сакраменто», «Кливленд» победил «Оклахому»

«Милуоки» обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА

«Милуоки» обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:127.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бакс» Крис Миддлтон, набравший 34 очка. «Кингз» потерпели третье поражение подряд.

В параллельной встрече «Оклахома» проиграла «Кливленду» — 87:94. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 29 очков. «Оклахома» проиграла пятый матч подряд.

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Сакраменто» — 133:127 (27:35, 35:19, 32:32, 39:41)

М: Миддлтон (34), Холидэй (26), Дивинченцо (20)

С: Барнс (29), Хэлибертон (24), Дэвис (22)

23 января. Милуоки. «Fiserv Forum».

«Кливленд» — «Оклахома» — 94:87 (24:22, 23:23, 31:23, 16:19)

К: Гарленд (23 + 11 передач), Мобли (15 + 17 подборов), Аллен (14 + 13 подборов)

О: Гилджес-Александер (29), Уильямс (12), Уиггинс (11)

23 января. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse»